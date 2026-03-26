New York: peggiora Meta Platforms
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che gestisce Facebook, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Meta Platforms, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Meta Platforms mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 543,7 USD con area di resistenza individuata a quota 573,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 533,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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