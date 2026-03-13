New York: andamento negativo per Meta Platforms

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che gestisce Facebook , che presenta una flessione del 2,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Meta Platforms rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Meta Platforms mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 615,7 USD con area di resistenza individuata a quota 627,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 610,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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