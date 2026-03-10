Milano 9:19
AMI, round da 1,03 miliardi di dollari per l'ex capo di Meta AI Yann LeCun

Economia
(Teleborsa) - Advanced Machine Intelligence (AMI) ha raccolto 1,03 miliardi di dollari (circa 890 milioni di euro) sulla base di una valutazione pre-money di 3,50 miliardi di dollari.

La società sta sviluppando una nuova generazione di sistemi di intelligenza artificiale che "comprendono il mondo, hanno una memoria persistente, possono ragionare e pianificare, sono controllabili e sicuri", si legge in una nota. AMI è stata fondata da Yann LeCun, importante scienziato di origini francesi e storico fondatore del team di ricerca sulle intelligenze artificiali di Meta.

Il round è co-guidato da Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital e Bezos Expeditions, insieme ad altri investitori in tutto il mondo.

AMI promuoverà la ricerca sull'intelligenza artificiale e svilupperà applicazioni "in cui affidabilità, controllabilità e sicurezza sono fondamentali, in particolare per il controllo dei processi industriali, l'automazione, i dispositivi indossabili, la robotica, l'assistenza sanitaria e oltre", viene sottolienato.
