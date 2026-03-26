Parigi: calo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca francese , in flessione del 2,36% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Credit Agricole è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo dell' Istituto di credito francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,14 Euro. Supporto visto a quota 15,85. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 16,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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