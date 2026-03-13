Milano
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 11.45
Parigi: giornata depressa per Kering
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 09.50
Composto ribasso per la
multinazionale del lusso
, in flessione del 3,21% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Kering
-2,39%
