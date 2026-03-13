Milano 11:28
44.413 -0,10%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:28
10.289 -0,16%
Francoforte 11:28
23.501 -0,38%

Parigi: giornata depressa per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Kering
Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione del 3,21% sui valori precedenti.
Condividi
```