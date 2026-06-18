Edenred schizza a Parigi su rumors acquisizione da parte di private equity britannico

(Teleborsa) - Le indiscrezioni stampa secondo cui il private equity britannico BC Partners starebbe valutando un’acquisizione di Edenred , hanno fatto schizzare le azioni della società francese specializzata in benefit aziendali.



Al momento a Parigi il titolo Edenred scambia in area 24,2 euro in progresso di circa il 17%.



La newsletter francese La Lettre A ha riferito che BC Partners studia da tre mesi una possibile operazione di take-private di Edenred e sta cercando partner per formare un consorzio, sebbene al momento non sia stata presentata alcuna offerta formale al management o al consiglio di amministrazione della società.



Secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux "la valutazione depressa di Edenred, i ricavi ricorrenti, il forte flusso di cassa libero, la bassa leva finanziaria e la piattaforma globale la rendono attraente per il private equity, nonostante i rischi regolatori in Brasile, Italia e il continuo scrutinio antitrust". Essi inoltre ritengono che "un’offerta a 27-28 euro garantirebbe un premio del 30-35%, pur apparendo opportunistica rispetto agli utili normalizzati"







Condividi

```