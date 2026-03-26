Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:55
23.680 -2,00%
Dow Jones 19:55
46.036 -0,85%
Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

Pesante sul mercato di New York Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Applied Materials
Pressione sul fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,88%.
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