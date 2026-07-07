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Applied Materials in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Applied Materials in discesa a New York
Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in perdita del 10,00% sui valori precedenti.
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