Milano 15:18
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Dow Jones 15:18
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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto media dell'Italia
Giornata brillante per l'indice media italiano, che avanza a 8.571,84 punti.
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