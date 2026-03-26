Piazza Affari: movimento negativo per Reply

(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza , che sta segnando un calo del 2,10%.



Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,52 Euro. Prima resistenza a 77,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 75,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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