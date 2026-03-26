Piazza Affari: movimento negativo per Reply
(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza, che sta segnando un calo del 2,10%.
Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,52 Euro. Prima resistenza a 77,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 75,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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