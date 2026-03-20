Piazza Affari: andamento negativo per Reply

(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza , che sta segnando un calo del 2,83%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Reply evidenzia un declino dei corsi verso area 77,87 Euro con prima area di resistenza vista a 81,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 76,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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