Piazza Affari: andamento negativo per Reply

società di consulenza

FTSE Italia Mid Cap

Reply

indice delle società a media capitalizzazione

società operante nel settore Telco & Media

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,11%, rispetto a -5,32% dell').Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 87,03 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 89,53. L'indebolimento dellaè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 86,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)