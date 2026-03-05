Piazza Affari: andamento negativo per Reply

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di consulenza
, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Reply
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,11%, rispetto a -5,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 87,03 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 89,53. L'indebolimento della società operante nel settore Telco & Media
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 86,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)