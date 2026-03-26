Milano 16:53
43.747 -0,61%
Nasdaq 16:53
23.913 -1,03%
Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
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Francoforte 16:52
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Piazza Affari: rosso per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il comparto utility in Italia
Perde terreno il settore utility italiano, che retrocede a 50.756,75 punti, ritracciando dell'1,21%.
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