Piazza Affari: scambi negativi per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso ilproduttore di yacht e superyacht , con una flessione del 2,26%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di Sanlorenzo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 30,62 Euro. Supporto visto a quota 30,02. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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