Piazza Affari: scambi al rialzo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Avanza ilproduttore di yacht e superyacht , che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,24 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```