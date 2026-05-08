Piazza Affari: scambi al rialzo per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Avanza ilproduttore di yacht e superyacht, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,24 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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