Piazza Affari: seduta molto difficile per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Si muove in perdita ilproduttore di yacht e superyacht , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,51% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanlorenzo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sanlorenzo rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 36,81. L'equilibrata forza rialzista di Sanlorenzo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 37,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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