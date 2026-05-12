Piazza Affari: scambi al rialzo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per ilproduttore di yacht e superyacht , che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Sanlorenzo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,37 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 36,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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