Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Rialzo per ilproduttore di yacht e superyacht , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Sanlorenzo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 38,14 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 40,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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