Recordati sospesa per eccesso di rialzo da oltre un'ora con speculazioni su OPA di CVC

(Teleborsa) - È sospeso da oltre un'ora per eccesso di rialzo
(+9%) il titolo Recordati
, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, dopo che Il Sole 24 Ore ha scritto
che il fondo di private equity CVC Capital Partners
sta preparando l'OPA
sul gruppo italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano, il gruppo britannico, già azionista, avrebbe inviato una lettera al CdA di Recordati in cui preannuncia l'operazione
, al termine di una due diligence. L'offerta verrebbe fatta in alleanza con altri fondi. Una fonte della società sentita da Reuters definisce i rumors come "voci puramente speculative".