Nexi in denaro (+4%) a Piazza Affari

(Teleborsa) - Nexi si conferma brillante sul Listino di Piazza Affari, registrando un progresso del +4,05% a 4,212 euro. In mattinata, il gruppo leader nei pagamenti digitali ha toccato un massimo di 4,228 euro e un minimo di 4,064 euro, con un'apertura a 4,099 euro. I volumi risultano particolarmente sostenuti, con oltre 14,88 milioni di titoli scambiati per un controvalore di circa 62,3 milioni di EUR in 6.968 contratti conclusi.



A sostenere le azioni della fintech italiana concorrono ancora i rumors di un interesse all'acquisto da parte del fondo CVC. L'indiscrezione rilanciata la scorsa settimana dal FT, vedrebbe il fondo mettere sul piatto 9 miliardi per il delisting di Nexi nonostante gli ostacoli dle Golden Power e la contrarietà di CDP, che detiene circa il 19% di Nexi ed è tra gli azionisti di riferimento assieme a Hellman & Friedman con un 22%.



Dal punto di vista tecnico, il livello di 4,064 euro — corrispondente al minimo intraday — rappresenta un supporto di breve periodo per le azioni Ne0xi, mentre la resistenza immediata si colloca in area 4,228 euro, coincidente con il massimo odierno. Un consolidamento al di sopra di tale soglia potrebbe aprire la strada a ulteriori progressi.

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