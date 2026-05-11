Blackstone acquisisce da CVC maggioranza marketplace online greco Skroutz

(Teleborsa) - Blackstone ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza del marketplace online greco Skroutz da CVC Capital Partners , espandendo così la propria presenza nel Paese mediterraneo.



I fondatori di Skroutz manterranno una quota e continueranno a guidare l'azienda, con George Chatzigeorgiou che rimarrà amministratore delegato.



I dettagli finanziari non sono stati resi noti. Tuttavia, secondo fonti vicine alla vicenda, che hanno chiesto di rimanere anonime in quanto si tratta di informazioni riservate, l'accordo valuterebbe Skroutz 635 milioni di euro, inclusi i debiti.



Skroutz è la piattaforma di e-commerce leader in Grecia, con oltre 12 milioni di prodotti offerti da circa 9.000 venditori e circa 2,5 milioni di utenti attivi. Fondata nel 2005, la Società gestisce una piattaforma verticalmente integrata che combina il suo marketplace con servizi proprietari di logistica dell'ultimo miglio, servizi di evasione ordini, un'offerta fintech in licenza e un'attività di media retail in crescita. Negli ultimi anni Skroutz si è espansa oltre il suo mercato principale greco, consolidando la sua presenza a Cipro e, più recentemente, in Romania e Bulgaria, con l'obiettivo di ampliare la sua impronta nell'Europa sud-orientale.



La Grecia, ha sottolineato Blackstone in una nota lunedì, è stata una delle economie europee a più rapida crescita negli ultimi anni, con una crescita del PIL reale pro capite costantemente superiore alla media dell'eurozona. La penetrazione dell'e-commerce in Grecia e nell'Europa sud-orientale rimane inferiore rispetto all'Europa occidentale, un fattore che, secondo l'azienda, crea un significativo margine di crescita con lo sviluppo di questi mercati.







(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```