S&P: "Shock globale rende incerta la ripresa. BCE e BoE alzeranno i tassi in II trimestre"

(Teleborsa) - "Il conflitto in Medio Oriente ha frenato la ripresa europea, causando un aumento dell'inflazione, pesando sulle prospettive di crescita e complicando la politica monetaria. Di conseguenza, prevediamo aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali già a partire dal secondo trimestre del 2026". Questa la previsione di S&P contenuta nell'"Economic Outlook Europe Q2 2026: Global Shock Leaves Recovery Uncertain", pubblicato oggi.



"Il rapido stimolo fiscale della Germania, lo slancio positivo degli investimenti e la trasformazione digitale in corso – insieme all'effetto moderato di un maggiore impegno nel settore della difesa – continuano a favorire l'economia europea, mentre i recenti adeguamenti tariffari statunitensi offrono una tregua temporanea" rileva S&P.



"Se lo shock dei prezzi del petrolio dovesse rivelarsi più grave e duraturo rispetto allo scenario di base attuale di S&P, – ha affermato Sylvain Broyer, capo economista di S&P Global Ratings – l'inflazione potrebbe superare il 5% a maggio/giugno, portando l'economia in una recessione tecnica a metà anno".



In questo scenario, S&P prevede che la BCE e la Banca d'Inghilterra aumentino i tassi ancora una volta nel 2026, rispetto allo scenario di base che prevede due rialzi dei tassi da parte della BCE e un rialzo da parte della Banca d'Inghilterra.





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