L'Oréal, fatturato primo trimestre sale a 12,15 miliardi di euro grazie a USA ed Europa

(Teleborsa) - L'Oréal , colosso francese della cosmetica, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un fatturato pari a 12,15 miliardi di euro, in crescita del +3,6% rispetto al trimestre precedente. A parità di perimetro, ovvero con struttura comparabile e tassi di cambio identici, il fatturato è cresciuto del +7,6%. A parità di perimetro rettificato, il fatturato è cresciuto del +6,7%. L'impatto netto delle variazioni del perimetro di consolidamento è stato del +1,5%. La crescita a tassi di cambio costanti si è attestata al +9,1%.



Le fluttuazioni valutarie hanno avuto un impatto negativo del -5,5% a fine marzo 2026. Se i tassi di cambio del 31 marzo 2026 fossero estrapolati fino al 31 dicembre, l'impatto delle fluttuazioni valutarie sul fatturato sarebbe di circa -1,3% per l'intero 2026.



L'Oréal segnala una crescita in tutte le regioni (l'Europa è la principale area di crescita; i mercati emergenti registrano una crescita a doppia cifra) e una crescita in tutte le divisioni (PPD e LDB in rialzo a doppia cifra; confermata la ripresa del segmento lusso, trainata dalla Cina).



"L'Oréal ha avuto un ottimo inizio con una crescita a parità di perimetro rettificata del +6,7% - ha commentato il CEO Nicolas Hieronimus - Non solo abbiamo sovraperformato un mercato della bellezza che rimane dinamico, ma abbiamo anche accelerato la nostra quota di mercato a livello globale. Grazie all'accelerazione del nostro piano di innovazione, continuiamo a ottenere successi nei settori profumi, cura dei capelli e make-up e iniziamo a vedere segnali incoraggianti anche nella cura della pelle".



"Inoltre, la nostra leadership nell'e-commerce ci consente di puntare con decisione su questo canale vincente, ottenendo risultati spettacolari in tutte le regioni, in particolare nei mercati emergenti - ha aggiunto - La ripresa del secondo semestre 2025 nei nostri due paesi principali, Stati Uniti e Cina, è proseguita e in entrambi abbiamo sovraperformato il mercato. Nonostante le attuali incertezze geopolitiche e macroeconomiche, siamo ottimisti sulle prospettive del mercato globale della bellezza. Il nostro modello multipolare, la determinazione dei nostri team e la nostra capacità di innovazione mi rendono fiducioso che continueremo a sovraperformare e a raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e degli utili".

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