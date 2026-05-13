BoE, Mann: nuovi shock potrebbero indurre investitori stranieri a vendere Gilt

(Teleborsa) - Catherine Mann, membro del comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra, ha dichiarato mercoledì che il ruolo crescente degli investitori internazionali, sensibili al prezzo, nell'acquisto di debito pubblico britannico al posto dei fondi pensione nazionali rischia di portare a una maggiore volatilità dei costi di finanziamento.



"Sebbene gli investitori con una risposta elastica al prezzo possano rappresentare un vantaggio in termini di livello dei tassi di interesse, sono anche più reattivi alle variazioni dei tassi di interesse dovute a shock nazionali o globali", ha affermato Mann nel testo di un discorso che terrà alla London School of Economics.



"Ipoteticamente, se si verificasse un nuovo shock che pesasse sulla fiducia degli investitori, questi investitori internazionali, più elastici rispetto ai prezzi, potrebbero reagire riducendo le proprie partecipazioni in titoli di Stato. La conseguente volatilità dei rendimenti potrebbe riflettersi in un premio di rischio persistente sui titoli di Stato", ha aggiunto la funzionaria della BoE.

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