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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 20 marzo
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26 marzo 2026 - 15.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 20 marzo su base settimanale (WoW) -54 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente 35 Mld piedi cubi (la previsione era -49 Mld piedi cubi).
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