Gas, EIA: stoccaggi USA aumentano di 87 BCF più delle attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 15 maggio 2026 sono risultati in crescita di 87 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (81 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 76 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.922 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.945 BCF) e in salita del 6,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.747 BCF.

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