Trump incontrerà Xi a maggio a Pechino: i dossier caldi

Il vertice si terrà in Cina il 14 e 15 maggio

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping a Pechino il 14 e 15 maggio. Lo ha annunciato la Casa Bianca, facendo slittare di circa sei settimane la data del vertice USA-Cina, che era originariamente atteso per questo periodo, fra la fine di marzo e l'inizio di aprile.



L'incontro si terrà in Cina, ospiti del leader cinese. Tuttavia, Trump e la first lady Melania ospiteranno Xi e la moglie Peng Liyuan a Washington, D.C. per una "visita reciproca", in una data che verrà annunciata più avanti nel corso dell'anno, ha anticipato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ai giornalisti durante un briefing con la stampa. L'ultimo viaggio di Trump in Cina risale al lontano 2017.



Il posticipo del vertice era stato preannunciato dallo stesso Trump a metà marzo, parlando di un rinvio di circa un mese, a causa della crisi in corso in Medioriente.



Sempre Trump, con un post sul suo social Truth, ha confermato il vertice a metà maggio a Pechino ed il successivo invito a Washington nel corso dell'anno, parlando di "visite storiche". "Attendo con grande ansia di trascorrere del tempo con il Presidente Xi in quello che sarà, ne sono certo, un evento epocale", ha aggiunto il Presidente.



Frattanto, l'amministrazione Trump ha previsto che la guerra in Iran dovrebbe durare circa cinque settimane, una tempistica compatibile con l'attuale calendario di Trump. "Abbiamo sempre stimato una durata di circa quattro-sei settimane, quindi potete fare i calcoli", ha replicato Leavitt a chi chiedeva se l calendarizzazione dell'incontro significhi che la guerra terminerà entro quella data.



Prima dello scoppio della guerra in Medioriente, il vertice era molto atteso, per abbassare la tensione su alcuni temi caldi come i dazi, il commercio di chip, la questione delle terre rare e il dossier Taiwan. Naturalmente, il tono e gli equilibri del vertice dipenderanno anche dall'esito dell'operazione Iran, dal momento che una ripercussione su petrolio e crescita potrebbe indebolire la posizione di Trump e rafforzare quella del leader cinese.

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