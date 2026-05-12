USA-Cina, Trump vola da Xi: dai dazi all'Iran, i temi

(Teleborsa) - Rapporti commerciali ma anche conflitto in MedioOriente sono i temi al centro della visita in Cina, dal 13 al 15 maggio, che vedrà il leader Usa discutere con il suo omologo cinese Xi Jinping. "Non vedo l'ora di recarmi in Cina, un Paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i Paesi!", ha scritto nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump su Truth social alla vigilia del suo viaggio a Pechino.



Mentre in Medio Oriente continua a prevalere l'incertezza con il cessate il fuoco che "è debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere, dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato" e "ha l'1% di chance di tenere", come ha sentenziato il tycoon.



Se, infatti, da una parte il presidente Usa boccia "l'inaccettabile" replica di Teheran e valuta anche la ripresa dell'operazione Project Freedom a Hormuz, dall'altra ritiene una soluzione diplomatica ancora "molto possibile", seppur bollando come "indegna" la leadership della Repubblica islamica. Dunque, soluzione che sembra essere congelata, almeno fino all'attesissima visita di Trump a Pechino, considerata chiave anche per le sorti della guerra mediorientale.



Focus, ovviamente, sull'estensione della tregua commerciale. Nonostante le due superpotenze a ottobre abbiano concordato una tregua temporanea di un anno nella guerra commerciale scatenata da Trump nel 2025, la controffensiva cinese ai dazi (arrivati ??anche al 145%) con la limitazione all'export di terre rare che ha portato alcune fabbriche negli Stati Uniti a un brusco arresto, una vera e propria doccia fredda per Washington. Non a caso, a precedere l'arrivo del presidente americano, un nuovo round negoziale tra le delegazioni guidate dal segretario del Tesoro, Scott Bessent, e dal vicepremier, He Lifeng, in Corea del Sud.



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