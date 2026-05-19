Moonshot AI prepara l'IPO a Hong Kong: al via la riorganizzazione societaria

(Teleborsa) - Moonshot AI starebbe avviando una profonda ristrutturazione societaria per prepararsi a una possibile quotazione a Hong Kong, in linea con le nuove richieste delle autorità cinesi sulle IPO offshore.



Secondo quanto riporta Bloomberg che cita fonti vicine al dossier, la startup di Pechino ha informato gli investitori dell’intenzione di smantellare la propria struttura "red-chip", modello tradizionalmente utilizzato dalle aziende cinesi per detenere asset domestici tramite entità registrate all'estero. Pechino sta infatti rafforzando il controllo sulle quotazioni internazionali e spingendo le società tecnologiche a riorganizzarsi sotto giurisdizione cinese continentale.



La mossa riflette il crescente scrutinio normativo dopo l'ondata di IPO a Hong Kong dell’ultimo anno e i timori legati alla fuga di capitali. Le autorità cinesi avrebbero già chiesto ad alcune società di modificare la propria struttura prima di procedere con la quotazione.

Nonostante il riassetto, Moonshot AI dovrebbe continuare ad avere accesso ai capitali denominati in dollari grazie a una struttura di joint venture che consentirebbe agli investitori esteri di mantenere le proprie partecipazioni. Tra i finanziatori figurano Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, IDG, HSG, ZhenFund e Capital Today.



La startup ha recentemente raccolto circa 2 miliardi di dollari con una valutazione superiore ai 20 miliardi, confermandosi tra le realtà cinesi dell’intelligenza artificiale più osservate nel confronto con i grandi gruppi della Silicon Valley.



Le nuove restrizioni si inseriscono nel più ampio irrigidimento normativo imposto da Pechino sull’accesso delle aziende tecnologiche cinesi ai capitali statunitensi, anche alla luce delle recenti tensioni geopolitiche e strategiche nel settore AI.

Condividi

```