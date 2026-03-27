Milano 12:51
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Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte
In forte ribasso Aixtron, che mostra un -7,78%.
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