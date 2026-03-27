Amsterdam: in calo ArcelorMittal
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di ArcelorMittal resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,41 Euro. Supporto visto a quota 42,61. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 46,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```