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Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.
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