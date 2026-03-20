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Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
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