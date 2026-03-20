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/ Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 13.00
Rialzo marcato per il
produttore di acciaio
, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
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