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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,96%.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 113,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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