Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,96%.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 113,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,25.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)