Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Risultato negativo per il Dow Jones 30, con una flessione dell'1,01%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45.548,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46.400,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45.137.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)