Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
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Londra 10:22
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Risultato negativo per il Dow Jones 30, con una flessione dell'1,01%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45.548,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46.400,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45.137.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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