Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:22
22.352 -1,15%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 184,387. Rischio di discesa fino a 183,967 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 184,807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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