Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3296, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3407. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3255.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)