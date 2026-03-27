Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 44.196. Supporto a 43.024. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 45.369.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)