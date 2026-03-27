Milano 10:23
43.317 -0,88%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:23
9.927 -0,45%
Francoforte 10:23
22.354 -1,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 44.196. Supporto a 43.024. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 45.369.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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