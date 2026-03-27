Milano 10:24
43.327 -0,86%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:24
9.926 -0,47%
Francoforte 10:23
22.354 -1,15%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,46%.

La situazione di medio periodo del Nikkei 225 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 54.126,8. Supporto visto a quota 51.742,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56.511,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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