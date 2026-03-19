Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,37%.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52.560,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54.171,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.102,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)