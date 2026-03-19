Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,37%.

Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52.560,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54.171,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.102,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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