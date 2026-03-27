Milano 17:35
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Borsa: Male il Dow Jones, in discesa -1,58% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 45.233,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Dow Jones, in discesa -1,58% alle 19:30
L'indice dei giganti americani perde terreno e riporta un -1,58% alle 19:30, scambiando a 45.233,57 punti.
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