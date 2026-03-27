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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,95%

Ibex 35 chiude a 16.802,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,95%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,95% e archivia la seduta a 16.802,5 Euro.
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