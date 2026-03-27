Francoforte: calo per Commerzbank
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca tedesca, che mostra un decremento del 2,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30,28 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 31,49. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 32,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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