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Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 13.00
Sottotono il
produttore di armamenti e componenti per automobili
, che passa di mano con un calo del 2,33%.
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