Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che presenta una flessione del 2,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.379,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.430,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.356,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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