Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori aeronautici , che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di MTU Aero Engines evidenzia un declino dei corsi verso area 301,3 Euro con prima area di resistenza vista a 307. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 299.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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