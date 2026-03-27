Milano 10:28
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Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:28
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Francoforte 10:28
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Francoforte: violenta contrazione per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Cts Eventim
In forte ribasso Cts Eventim, che mostra un -13,89%.
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