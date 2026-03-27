Gruppo IBL Banca, debutto su MOT con prospetto di cartolarizzazione di circa 700 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo IBL Banca ha completato una nuova operazione di cartolarizzazione di titoli asset-backed (ABS) per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, nell’ambito del programma Marzio Finance, giunto alla Serie 18.



L’operazione segna un importante passaggio evolutivo nel mercato delle cartolarizzazioni italiano: si tratta del primo prospetto di titoli ABS approvato da Consob e della prima quotazione di tali strumenti finanziari sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana.



Il portafoglio cartolarizzato, pari a circa 724 milioni di euro, è composto da crediti derivanti da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP). Si tratta di un settore riconosciuto per l’elevata qualità creditizia, in cui il gruppo IBL Banca si distingue come operatore di riferimento a livello nazionale.



I titoli ABS della Serie 18 sono stati emessi in tre tranche: senior, mezzanine e junior. I titoli senior, emessi per 666,5 milioni di euro, sono stati sottoscritti nell’ambito di un private placement da Intesa Sanpaolo e UniCredit per circa 500 milioni di euro. I titoli mezzanine e junior pari, rispettivamente, a 48,5 milioni di euro e 29,7 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.



Le tranche senior e mezzanine sono abilitate alla negoziazione secondaria sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana.



Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha dichiarato: “Siamo pionieri di un’operazione che rappresenta un passaggio evolutivo per il mercato delle cartolarizzazioni in Italia. Aver agito da apripista nel portare le istruttorie sui prospetti di cartolarizzazioni ABS sotto l’egida Consob e nell’introdurre uno strumento di questo tipo sul segmento professionale del MOT di Borsa Italiana è un segnale concreto della forte attrattiva del mercato dei capitali in Italia. A questo si aggiunge il riscontro positivo di partner quali Intesa Sanpaolo e UniCredit che confermano la fiducia degli investitori nel nostro modello di business”.

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