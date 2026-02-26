Banca Valsabbina struttura cartolarizzazione da 88,5 milioni di euro per trentina Finafarm

(Teleborsa) - Banca Valsabbina
ha concluso recentemente un'operazione di cartolarizzazione privata con Finafarm
, storica finanziaria ex art. 106 TUB con sede a Trento, derivante da un portafoglio iniziale di crediti in leasing e mutui verso il settore farmaceutico
per un importo di 49 milioni di euro. L'operazione assicura funding istituzionale a sostegno degli impieghi e si inserisce in un progetto più ampio, con l'obiettivo di strutturare una "partnership" finanziaria ed industriale per sviluppare servizi dedicati e supportare al meglio farmacie e farmacisti.
La cartolarizzazione si caratterizza per un periodo di revolving di 24 mesi ed ha previsto l'emissione di due classi di titoli asset-backed
, senior e junior, di importo nominale complessivo pari a 88,5 milioni di euro
.
L'operazione è stata strutturata da Banca Valsabbina in qualità di Arranger
. La banca ricopre inoltre il ruolo di Account Bank e Paying Agent, nonché di sottoscrittore della totalità della classe Senior fino ad un massimo di 60 milioni di euro. Finafarm ricopre il ruolo di Sub Servicer nonché di Junior Noteholder, sottoscrivendo la classe Junior nella sua interezza.
"L'operazione di cartolarizzazione si inserisce concretamente nel percorso strategico di partnership con Finafarm, avviato nel giugno 2025
con l'ingresso della banca nel capitale della società mediante una partecipazione pari al 9,90% - ha detto Hermes Bianchetti, Vice Direttore Generale Vicario
di Banca Valsabbina - Il progetto generale si basa su una visione comune e condivisa, funzionale a far crescere Finafarm e l'offerta di servizio per farmacie e farmacisti del territorio, caratterizzati da esigenze finanziarie peculiari. L'intervento di finanza strutturata è stato studiato nel corso di questi mesi al fine di consentire rapidamente alla società di diversificare e stabilizzare le proprie fonti di funding, rafforzando la capacità di offrire soluzioni finanziarie competitive e su misura per la clientela. La nuova cartolarizzazione rappresenta pertanto un primo nostro reale supporto a sostegno delle nuove erogazioni e, quindi, delle farmacie e dei farmacisti del territorio".