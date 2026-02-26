Banca Valsabbina struttura cartolarizzazione da 88,5 milioni di euro per trentina Finafarm

(Teleborsa) -ha concluso recentemente un', storica finanziaria ex art. 106 TUB con sede a Trento, derivante da unper un importo di 49 milioni di euro. L'operazione assicura funding istituzionale a sostegno degli impieghi e si inserisce in un progetto più ampio, con l'obiettivo di strutturare una "partnership" finanziaria ed industriale per sviluppare servizi dedicati e supportare al meglio farmacie e farmacisti.La cartolarizzazione si caratterizza per un periodo di revolving di 24 mesi ed ha previsto l', senior e junior, diL'operazione è stata strutturata da Banca Valsabbina in qualità di. La banca ricopre inoltre il ruolo di Account Bank e Paying Agent, nonché di sottoscrittore della totalità della classe Senior fino ad un massimo di 60 milioni di euro. Finafarm ricopre il ruolo di Sub Servicer nonché di Junior Noteholder, sottoscrivendo la classe Junior nella sua interezza."L'operazione di cartolarizzazionecon l'ingresso della banca nel capitale della società mediante una partecipazione pari al 9,90% - ha dettodi Banca Valsabbina - Il progetto generale si basa su una visione comune e condivisa, funzionale a far crescere Finafarm e l'offerta di servizio per farmacie e farmacisti del territorio, caratterizzati da esigenze finanziarie peculiari. L'intervento di finanza strutturata è stato studiato nel corso di questi mesi al fine di consentire rapidamente alla società di diversificare e stabilizzare le proprie fonti di funding, rafforzando la capacità di offrire soluzioni finanziarie competitive e su misura per la clientela. La nuova cartolarizzazione rappresenta pertanto un primo nostro reale supporto a sostegno delle nuove erogazioni e, quindi, delle farmacie e dei farmacisti del territorio".