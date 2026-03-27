Londra: giornata depressa per SEGRO
(Teleborsa) - Ribasso per il fondo d'investimento immobiliare inglese, che presenta una flessione del 2,58%.
L'andamento di SEGRO nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per SEGRO, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,261 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,509 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,167.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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